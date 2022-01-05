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Британський Кличко назвав двох боксерів, здатних побити Усика

Андрій Трофімов
5 січня, 12:38
На думку колишнього чемпіона Англії Девіда Прайса, впоратися з Олександром Усиком до снаги лише Тайсону Ф'юрі та Джо Джойсу

Ф'юрі, Усик і Джойс / Фото: Колаж: Сьогодні

Колишній ліверпульський суперваж, бронзовий призер Олімпіади-2008 Девід Прайс, якого за зріст 203 см називали британським Кличком, пророкує Олександру Усику поразки від двох бійців.

Серед них немає Ентоні Джошуа, з яким Усик має провести реванш навесні.

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"Перемогти Усика – хтось тут може посміятися – здатний, природно, Тайсон Ф'юрі. Циганський король завжди шукає нестандартний спосіб здобути перемогу. Це не бокс за підручником, який може прочитати вишколений боєць, стиль Ф'юрі унікальний. І в потенційному бою з Усиком я ставлю на Тайсона", – цитує Девіда Прайса Talksport.

Ф'юрі vs Усик / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

"Ще одна людина, що володіє схожим на Тайсона Ф'юрі стилем, це Джо Джойс. У нього є відмінний мотор. Гадаю, він може створити Усику проблеми за рахунок габаритів, сили, кондицій та нестандартної манери ведення бою, зокрема, з точки зору завдання ударів", – додав Прайс.

Усик і Джойс / Фото: Instagram

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Зазначимо, що з непереможним на профі-рингу Джо Джойсом Усик уже бився – у напівпрофесійній лізі WSB українець здолав британця у Лондоні 2013 року одноголосним рішенням суддів.

А з Тайсоном Ф'юрі Усик зустрічався на бою Ломаченко – Коммі. Відразу впала в очі різниця в габаритах.

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