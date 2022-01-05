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Британский Кличко назвал двух боксеров, способных побить Усика

Андрей Трофимов
5 января, 12:38
По мнению бывшего чемпиона Англии Дэвида Прайса, справиться с Александром Усиком по силам лишь Тайсону Фьюри и Джо Джойсу

Фьюри, Усик и Джойс / Фото: Коллаж: Сегодня

Бывший ливерпульский супертяжеловес, бронзовый призер Олимпиады-2008 Дэвид Прайс, которого за рост в 203 см называли британским Кличко, предрекает Александру Усику поражения от двух бойцов.

Среди них нет Энтони Джошуа, с которым Усик должен провести реванш весной.

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"Победить Усика – кто-то может посмеяться над этим – способен, естественно, Тайсон Фьюри. Цыганский король всегда ищет нестандарный способ одержать победу. Это не бокс по учебнику, который может прочитать хорошо обученный боец, стиль Фьюри уникален. И в потенциальном бою с Усиком я ставлю на Тайсона", – цитирует Дэвида Прайса Talksport.

Фьюри vs Усик / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

"Еще один человек, обладающий похожим на Тайсона Фьюри стилем, это Джо Джойс. У него есть отличный мотор. Думаю, он может доставить Усику проблемы за счет габаритов, силы, кондиций и нестандартной манеры ведения боя, в том числе, в плане нанесения ударов", – добавил Прайс.

Усик и Джойс / Фото: Instagram

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Отметим, что с непобедимым на профи-ринге Джо Джойсом Усик уже дрался – в полупрофессиональной лиге WSB украинец одолел британца в Лондоне в 2013 году единогласным решением судей.

А с Тайсоном Фьюри Усик встречался на бое Ломаченко – Комми. Сразу бросилась в глаза разница в габаритах.

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