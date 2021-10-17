17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
30 жовтня 00:00
Маріуполь --
Динамо --
30 жовтня 00:00
Шахтар --
Десна --
30 жовтня 00:00
Металіст 1925 --
Зоря --
30 жовтня 00:00
Колос --
Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
Дніпро-1 --
Минай --
30 жовтня 00:00
Рух --
Олександрія --
30 жовтня 00:00
Інгулець --
Верес --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
Ювентус --
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Невиправдана лють: воротар ледь не вбив свого захисника через пропущений гол

Сергій Шаховець
17 жовтня, 14:32
У матчі чемпіонату Північної Ірландії стався інцидент з надмірною жорстокістю воротаря клубу Гленторан до свого одноклубника

У матчі чемпіонату Північної Ірландії воротар побив свого захисника / Фото: BBC

По ходу поєдинку Прем'єр-ліги Північної Ірландії, коли рахунок в матчі був 2:1 на користь Гленторана, гравець Колрейна Кетер Фріл забив гол у ворота господарів поля Аарона Маккері.

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Цей пропущений м'яч так розлютив голкіпера, що він у ту ж мить накинувся на свого одноклубника Боббі Бернса. Маккері одним ударом повалив захисника на земля, а потім почав тягнути його по землі.

Товариші по команді відразу підбігли до агресивного воротаря і зуміли його відтягнути від своєї жертви.

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Арбітр зустрічі без роздумів показав червону картку Аарону Маккері.

У підсумку матч так і закінчився внічию – 2:2.

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А недавно ми розповідали, як у матчі московських команд в чемпіонаті Росії сталася масова бійка. В результаті арбітр показав чотири жовті картки – по дві для гравців кожної команди.

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