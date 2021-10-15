Ночували на вулиці перед відбірковим матчем ЧС-2022: дикий випадок з Африки

Футболістки молодіжної збірної ДР Конго змушені були заночувати прямо на вулиці в столиці Камеруну, куди вони приїхали на відбірковий матч ЧС-2022

Перед матчем дівчата тренувалися на вулиці

Молодіжна жіноча збірна Демократичної Республіки Конго потрапила в неприємну ситуацію перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2022 року.

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Дівчата змушені були ночувати на вулиці столиці Камеруну Яунде після того, як конголезька федерація не заплатила за їх готель.

"Примушує задуматися, де гроші, призначені для фінансування жіночого футболу?" – обурився Йонас Баєр-Хоффманн, генеральний секретар Міжнародного союзу професійних футболістів.

Léquipe nat u20 dames de la tentant de se préparer pour le match qualificatif de la coupe du monde 2022 au Costa Rica

Messieurs de la @fecofa_kinshasa un minimum de considération pour nos ambassadrices svp !!! #inacceptable @FIFProAfrica @FIFPRO @UFCongo @FIFAcom pic.twitter.com/v3Hm7YYQTu - Herita ILUNGA (@ Herita23) September 23, 2021

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Вранці дівчата на вулиці ж провели тренування і поїхали на матч. Дива не сталося, Камерун розгромив збірну ДР Конго – 5:0 і вийшов до наступного раунду кваліфікації.

Нагадаємо, що Національна жіноча футбольна ліга оголосила про скасування всіх матчів на цих вихідних через секс-скандал за участю одного з тренерів. Його вже звільнили, але на цьому історія не закінчується.