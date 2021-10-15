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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Ночували на вулиці перед відбірковим матчем ЧС-2022: дикий випадок з Африки

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
15 жовтня, 21:32
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Футболістки молодіжної збірної ДР Конго змушені були заночувати прямо на вулиці в столиці Камеруну, куди вони приїхали на відбірковий матч ЧС-2022
Перед матчем дівчата тренувалися на вулиці
Перед матчем дівчата тренувалися на вулиці

Молодіжна жіноча збірна Демократичної Республіки Конго потрапила в неприємну ситуацію перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2022 року.

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Дівчата змушені були ночувати на вулиці столиці Камеруну Яунде після того, як конголезька федерація не заплатила за їх готель.

"Примушує задуматися, де гроші, призначені для фінансування жіночого футболу?" – обурився Йонас Баєр-Хоффманн, генеральний секретар Міжнародного союзу професійних футболістів.

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Вранці дівчата на вулиці ж провели тренування і поїхали на матч. Дива не сталося, Камерун розгромив збірну ДР Конго – 5:0 і вийшов до наступного раунду кваліфікації.

Нагадаємо, що Національна жіноча футбольна ліга оголосила про скасування всіх матчів на цих вихідних через секс-скандал за участю одного з тренерів. Його вже звільнили, але на цьому історія не закінчується.

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