Ночували на вулиці перед відбірковим матчем ЧС-2022: дикий випадок з Африки

Молодіжна жіноча збірна Демократичної Республіки Конго потрапила в неприємну ситуацію перед відбірковим матчем чемпіонату світу 2022 року.
Читайте також: Дівчат з плоскими грудьми можна переплутати з чоловіками. Гучний скандал у футболі
Дівчата змушені були ночувати на вулиці столиці Камеруну Яунде після того, як конголезька федерація не заплатила за їх готель.
"Примушує задуматися, де гроші, призначені для фінансування жіночого футболу?" – обурився Йонас Баєр-Хоффманн, генеральний секретар Міжнародного союзу професійних футболістів.
Léquipe nat u20 dames de la tentant de se préparer pour le match qualificatif de la coupe du monde 2022 au Costa Rica- Herita ILUNGA (@ Herita23) September 23, 2021
Messieurs de la @fecofa_kinshasa un minimum de considération pour nos ambassadrices svp !!! #inacceptable @FIFProAfrica @FIFPRO @UFCongo @FIFAcom pic.twitter.com/v3Hm7YYQTu
Вранці дівчата на вулиці ж провели тренування і поїхали на матч. Дива не сталося, Камерун розгромив збірну ДР Конго – 5:0 і вийшов до наступного раунду кваліфікації.
Нагадаємо, що Національна жіноча футбольна ліга оголосила про скасування всіх матчів на цих вихідних через секс-скандал за участю одного з тренерів. Його вже звільнили, але на цьому історія не закінчується.
Читайте також:
- Cвиня в светрі! Журналіст потрапив у скандал, образивши футболістку Бразилії на Олімпіаді
- Відео голу 16-річної дівчини стало вірусним. Фани вимагають для неї премію
- Своїм божевільним вчинком українка вразила весь світ. Дивіться, що вона зробила
- Красуні не грають у футбол. Датську футболістку не пустили до Швеції
- Історія однієї фотографії. Американська футболістка зняла майку після "золотого" пенальті