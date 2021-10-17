17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
30 октября 00:00
Мариуполь --
Динамо --
30 октября 00:00
Шахтер --
Десна --
30 октября 00:00
Металлист 1925 --
Заря --
30 октября 00:00
Колос --
Львов --
30 октября 00:00
Ворскла --
Черноморец --
30 октября 00:00
Днепр-1 --
Минай --
30 октября 00:00
Рух --
Александрия --
30 октября 00:00
Ингулец --
Верес --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
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Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
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Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
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Барселона --
Динамо --
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Зальцбург --
Вольфсбург --
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Бенфика --
Бавария --
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Вильярреал --
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Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
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Лилль --
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Неоправданная ярость: вратарь едва не убил своего защитника за пропущенный гол

Сергей Шаховец
17 октября, 14:32
В матче чемпионата Северной Ирландии произошел инцидент с чрезмерной жестокостью вратаря клуба Гленторан к своему одноклубнику

В матче чемпионата Северной Ирландии вратарь избил своего защитника / Фото: BBC

По ходу поединка Премьер-лиги Северной Ирландии, когда счет в матче был 2:1 в пользу Гленторана, игрок Колрейна Кэтэр Фрил забил гол в ворота хозяев поля Аарона Маккэри.

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Этот пропущенный мяч так разозлил голкипера, что он тут же набросился на своего одноклубника Бобби Бернса. Маккэри одним ударом повалил защитника на земля, а затем начал волочить его по земле.

Товарищи по команде сразу же подбежали к агрессивному вратарю и сумели его оттащить от своей жертвы.

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Арбитр встречи без раздумий показал красную карточку Аарону Маккэри.

В итоге матч так и закончился вничью – 2:2.

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А недавно мы рассказывали, как в матче московских команд в чемпионате России произошла массовая драка. В результате потасовки арбитр показал четыре желтые карточки – по две футболистам каждой команды.

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