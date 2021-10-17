Неоправданная ярость: вратарь едва не убил своего защитника за пропущенный гол

В матче чемпионата Северной Ирландии вратарь избил своего защитника / Фото: BBC

По ходу поединка Премьер-лиги Северной Ирландии, когда счет в матче был 2:1 в пользу Гленторана, игрок Колрейна Кэтэр Фрил забил гол в ворота хозяев поля Аарона Маккэри.

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Этот пропущенный мяч так разозлил голкипера, что он тут же набросился на своего одноклубника Бобби Бернса. Маккэри одним ударом повалил защитника на земля, а затем начал волочить его по земле.

Товарищи по команде сразу же подбежали к агрессивному вратарю и сумели его оттащить от своей жертвы.

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Арбитр встречи без раздумий показал красную карточку Аарону Маккэри.

В итоге матч так и закончился вничью – 2:2.

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А недавно мы рассказывали, как в матче московских команд в чемпионате России произошла массовая драка. В результате потасовки арбитр показал четыре желтые карточки – по две футболистам каждой команды.