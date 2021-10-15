Ночевали на улице перед отборочным матчем ЧМ-2022: дикий случай из Африки

Футболистки молодежной сборной ДР Конго вынуждены были заночевать прямо на улице в столице Камеруна, куда они приехали на отборочный матч ЧМ-2022

Перед матчем девушки тренировались на улице

Молодежная женская сборная Демократической Республики Конго попала в неприятную ситуацию перед отборочным матчем чемпионата мира 2022 года.

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Девушки вынуждены были ночевать на улице столицы Камеруна Яунде после того, как конголезская федерация не заплатила за их отель.

"Заставляет задуматься, где деньги, предназначенные для финансирования женского футбола?" – возмутился Йонас Баер-Хоффманн, генеральный секретарь международного союза профессиональных футболистов.

Léquipe nat u20 dames de la tentant de se préparer pour le match qualificatif de la coupe du monde 2022 au Costa Rica

Messieurs de la @fecofa_kinshasa un minimum de considération pour nos ambassadrices svp !!! #inacceptable@FIFProAfrica@FIFPRO@UFCongo@FIFAcompic.twitter.com/v3Hm7YYQTu — Herita ILUNGA (@Herita23) September 23, 2021

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Утром девушки на улице же провели тренировку и поехали на матч. Чуда не произошло, Камерун разгромил сборную ДР Конго – 5:0 и вышел в следующий раунд квалификации.

Напомним, что Национальная женская футбольная лига объявила об отмене всех матчей на этих выходных из-за секс-скандала с участием одного из тренеров. Его уже уволили, но на этом история не заканчивается