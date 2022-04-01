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Неоголошений флешмоб. Український непереможений боксер організував аукціон

Євген Щербаков
1 квітня, 12:00
Тарас Шелестюк приєднався до флешмобу спортсменів та виставив свій лот на аукціон для допомоги країні

Шелестюк проводить аукціон / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram tarasshelestyuk

Українські спортсмени жертвують найпотаємнішим, аби допомогти своїй країні у боротьбі проти окупантів. Олімпійську медаль торгує на аукціоні Станіслав Горуна . Ексклюзивні нагороди, екіпірування виставляють на продаж дедалі більше спортсменів не лише з України. До неоголошеного флешмобу приєдналися і зарубіжні професіонали.

Тарас Шелестюк вперше у своїй кар'єрі не зміг здобути перемогу / Фото: Twitter

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Прикладу колег-спортсменів послідував і Тарас Шелестюк. Український боксер виставив на аукціон синьо-жовті шорти, у яких вперше завершив поєдинок на профі-рингу внічию . Усі отримані кошти після завершення аукціону будуть передані на допомогу Україні.

Свій лот Тарас Шелестюк торгує на сторінці у Instagram . Стартова ціна – 3000 грн, кожен крок – 1000 грн. Аукціон триватиме до 7 квітня, після чого буде оголошено переможця.

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Шелестюк проводить аукціон / Фото: Instagram tarasshelestyuk

Раніше Тарас Шелестюк заявив, що військові злочини Росії на нашій території – це геноцид українського народу.