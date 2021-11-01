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"Деякі сили не можуть бути стримані": представлений яскравий постер бою Ломаченко – Коммі

Павло Василенко
1 листопада, 21:14
Промоутерська компанія TopRank випустила офіційний постер до поєдинку легкої ваги Василь Ломаченко – Річард Коммі

Василь Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Сутичка Ломаченко – Коммі є найкращим нетитульним бою, який буде проведений у легкій вазі.

Сьогодні представлено яскравий постер цього поєдинку, який відбудеться 11 грудня у Нью-Йорку.

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"Деякі сили не можуть бути стримані", – написано на афіші бою.

Свій останній поєдинок наш боксер провів улітку проти японця Масаєсі Накатані, якого Ломаченко нокаутував у дев'ятому раунді.

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Зазначимо, що Ломаченко – 33 роки, Коммі – 34. Обидва програвали Лопесу. Українець – одноголосним рішенням суддів, ганець – нокаутом.

Василь провів на профі-рингу 17 поєдинків, у яких здобув 15 перемог, у тому числі 10 нокаутом.