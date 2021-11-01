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"Некоторые силы не могут быть сдержаны": представлен яркий постер боя Ломаченко – Комми

Павел Василенко
1 ноября, 21:14
Промоутерская компания TopRank выпустила официальный постер к поединку легкого веса Василий Ломаченко – Ричард Комми

Василий Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

Схватка Ломаченко – Комми представляет собой лучший нетитульный бой, который будет проведен в легком весе.

Сегодня представлен яркий постер этого поединка, который пройдет 11 декабря в Нью-Йорке.

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"Некоторые силы не могут быть сдержаны", – написано на афише боя.

Свой последний поединок наш боксер провел летом против японца Масаеси Накатани, которого Ломаченко нокаутировал в девятом раунде.

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Отметим, что Ломаченко – 33 года, Комми – 34. Оба проигрывали Лопесу. Украинец – единогласным решением судей, ганец – нокаутом.

Василий провел на профи-ринге 17 поединков, в которых добыл 15 побед, в том числе 10 нокаутом.