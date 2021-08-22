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Нехай щастить або не**й шастати: реакція Мережі на відмову Баюл від українського паспорта

Андрій Трофімов
22 серпня, 15:06
Перша олімпійська чемпіонка незалежної України Оксана Баюл сьогодні приголомшила заявою про те, що вона відмовляється від українського громадянства. Як на це відреагувала Мережа

Оксана Баюл відмовилася від українського паспорту / Фото: Instagram

Знаменита фігуристка вже 25 років живе в США. Однак тільки тепер вона зважилася на зміну громадянства.

Під заявою чемпіонки в Instagram користувачі висловили свою думку щодо рішення колишньої українки. Більшість розкритикувала Баюл:

  • Нехай щастить, або не**й шастати...
  • Головою в бортик ви давно, судячи з усього, тріснулись...
  • English?! Що за фігня! Тільки кацапською! Яка англійська!? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?! Забули Литвиненка, Березовського!? Там лабораторії ломляться від "Новачка"!
  • Баба з воза!
  • А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знає, хто ви.
  • Це абсолютно нормально – ви навіть не говорите мовою країни, від якої відмовляєтеся. До побачення!
  • Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.
  • З Богом, Парасю, ображена дамочко.
  • І це все через те, що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Якщо так, то ви з глузду з'їхали!
  • Терміново висилайте російських "журналістів", потрібно зробити інтерв'ю!
  • Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорисько, там и сиди.
  • Хм... А чого це США? Що, в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші, бо там всі тренери. Чому загнивающий Запад, США скоро распадьоцца...
  • Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче що ніде, окрім України, її ніхто й не пам'ятає... Амінь!
  • Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? Вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? Ви не Україну принизили, а себе.
  • Дитячі образки якісь... Зарозумілість у вас, звичайно... Від скромності не помрете. Ви виграли золото і поїхали в США. Україна вас зобов'язана поважати за п'яні витівки в готелях і нетверезі заяви типу: "Всі росіяни люблять швидку їзду"? А ви висловлювалися стосовно агресії РФ проти України? Ну так яка ви українка?)

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

Перед цим Баюл не запросили на святкування 30-ї річниці незалежності України, на що вона поскаржилася в Мережі. Більшість вважає, що це і стало причиною відмови фігуристки від своєї батьківщини.

Правда, особливого патріотизму за нею і не помічали. У недавньому інтерв'ю російським ЗМІ Баюл заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Також в інтерв'ю вона захоплювалася вмінням Путіна домовлятися.

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