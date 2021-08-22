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Нехай щастить или не**й шастать: реакция Сети на отказ Баюл от украинского паспорта

Андрей Трофимов
22 августа, 15:06
Первая Олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл сегодня ошарашила заявлением о том, что она отказывается от украинского гражданства. Как на это отреагировала Сеть

Оксана Баюл оказалась от украинского паспорта / Фото: Instagram

Знаменитая фигуристка уже 25 лет живет в США. Однако только сейчас она решилась на смену гражданства.

Под заявлением чемпионки в Instagram пользователи высказали свое мнение на решение бывшей украинки. Большинство из них высказывали критику в сторону Баюл:

  • Нехай щастить или не**й шастать…
  • Головой в бортик вы давно судя по всему треснулись…
  • English??!!! Що за фігня!! Тільки кацапською!!!! Яка англійська!!??? Що за зрада? Ви знаєте, як Путін робить із зрадниками?!! Забули Літвіненко, Березовського!!?? Там лабораторії ламаються від новічка!
  • Баба з воза!
  • А комусь взагалі це цікаво? Більшість не знають, хто ви
  • Это абсолютно нормально – вы даже не говорите на языке страны, от которой отказываетесь. До свидания!
  • Хоча б мову вивчила, хай виходить, нам не шкода.
  • Скатертью дорога, обиженная дамочка.
  • І це все, через то що Зеленський вас не запросив на святкування тридцятиріччя незалежності України? Як шо так, то ви з глузду з'їхали!
  • Срочно высылайте российских "журналистов" , нужно сделать интервью!
  • Яка страшна втрата, патірялі алкагалічку. Позорище, там і сиди
  • Хм... А чого це США? Шо в Саратові немає льодової арени? Треба їхати до брацької раші бо там всі тренера. Чому загнивающий запад, США скоро распадецца....
  • Такі продажні шавки тут і не потрібні! Воно навіть писати українською не вміє. Забудемо, що така спортсменка взагалі існувала, тим паче, що ніде, окрім України її ніхто й не пам'ятає... Амінь!
  • Україна – це не Зеленський. Україна – це ті тисячі військових, які віддали свої життя. Гадаєте, їхній внесок менший за ваш? вирішили змінити громадянство – ваше право. Але навіщо ці образи і публічні заяви? ви не Україну принизили, а себе
  • Детские обидки какие-то... Самомнение у Вас конечно... От скромности не умрёте. Вы выиграли золото и уехали в США. Украина Вас обязана уважать за пьяные выходки в отелях и нетрезвые заявления типа: "Все русские любят быструю езду"? А Вы высказывались по поводу агрессии РФ против Украины? Ну, так какая Вы украинка?)

Оксана Баюл/Фото facebook.com/OfficialOksanaBaiul

А перед этим Баюл не пригласили на празднование 30-й годовщины независимости Украины, на что она пожаловалась в Сети. Большинство посчитали, что это и стало причиной отказа фигуристки от своей родины.

Правда, особого патриотизма за ней и не было замечено. В недавнем интервью российским СМИ Баюл заявила, что "Украине надо дружить с Россией". Также в интервью она восхищалась умением Путина договариваться.

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