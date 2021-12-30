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Недовго тішився! Українець знову не потрібен Реалу

Андрій Трофімов
30 грудня, 19:23
Бельгійський воротар Тібо Куртуа здав два негативні тести на коронавірус і готовий зіграти у наступному матчі Реала

Андрій Лунін у Реалі рідко грає / Фото: Marca

Вчора ми повідомляли, що головний голкіпер Реала Тібо Куртуа захворів на COVID-19. А це відкривало дорогу на поле українцю Андрію Луніну, який засидівся на лаві запасних.

Але радість виявилася недовгою. Сьогодні Тібо в Twitter повідомив, що здав два ПЛР-тести – і обидва негативні. А значить, він знову може грати.

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Найближчий матч у чемпіонаті Іспанії Реал проведе 2 січня проти Хетафе.

У поточному сезоні Лунін ще жодного разу не зіграв за першу команду, а минулого сезону провів за "вершкових" лише один матч у Кубку Іспанії, який Реал програв Алькояно.

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До речі, ми писали, що найбагатший клуб світу зацікавлений у підписанні Лунін . Тож ігрова практика буде для українця дуже доречною, щоб продемонструвати свої здібності.