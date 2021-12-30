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Недолго радовался! Украинец снова не нужен Реалу

Андрей Трофимов
30 декабря, 19:23
Бельгийский вратарь Тибо Куртуа сдал два отрицательных теста на коронавирус и готов сыграть в следующем матче Реала

Андрей Лунин в Реале редко играет / Фото: Marca

Вчера мы сообщали, что основной голкипер Реала Тибо Куртуа заболел на COVID-19. А это открывало дорогу на поле украинцу Андрею Лунину, который засиделся на скамейке запасных.

Но радость оказалась недолгой. Сегодня Тибо в Twitter сообщил, что сдал два ПЦР-теста – и оба негативные. А значит он снова может играть.

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Ближайший матч в чемпионате Испании Реал проведет 2 января против Хетафе.

В текущем сезоне Лунин еще ни разу не сыграл за первую команду, а в прошлом сезоне провел за "сливочных" всего один матч в Кубке Испании, который Реал проиграл Алькояно.

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Кстати, мы писали, что самый богатый клуб мира заинтересован в подписании Лунина. Так что игровая практика будет для украинца очень кстати, чтобы продемонстрировать свои способности.