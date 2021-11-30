Не знаю, чому люди так люблять Усика: російський боксер не розуміє народної слави українця

Повєткін не знає, чому Усика люблять фанати

У Мережі довго ширилися чутки про ймовірний поєдинок між Повєткіним та Усиком, але в результаті "Російський витязь" пішов на пенсію після поразки від Ділліана Вайта нокаутом.

Читайте також: Усик VS Ф'юрі: за кого вболіватимуть у Росії

Реклама

Журналісти чомусь сказали, що в Росії з активних боксерів найпопулярнішим є Олександр Усик, на що Повєткін поправив їх, що той є українцем.

"Особисто я не знаю, чи міг відбутися наш бій з Усиком. З Олександром у нас хороші стосунки. Я вважаю, що він хороший, сильний боксер. Щодо того, щоб побоксувати – я такого особисто не знаю", – зізнався Повєткін в ефірі YouTube-каналу "Ушатайка".

Також його запитали, через що Усик такий популярний не тільки у світі, а й, зокрема, у Росії.

Реклама

"Не знаю. Напевно, через його простоту. Нормальний, хороший хлопець", – відповів колишній суперник Володимира Кличка.

Раніше ми писали, що у росіянина Повєткіна відбирають 6 мільйонів "пенсії" через скандал з допінгом. Американський промоутер Дон Кінг вимагав стягнути з Олександра Повєткіна велику суму компенсації за скасування бою проти Бермейна Стіверна.