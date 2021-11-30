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11 грудня 00:00
Динамо --
Зоря --
11 грудня 00:00
Олександрія --
Шахтар --
11 грудня 00:00
Колос --
Минай --
11 грудня 00:00
Львів --
Ворскла --
11 грудня 00:00
Інгулець --
Десна --
11 грудня 00:00
Маріуполь --
Дніпро-1 --
11 грудня 00:00
Верес --
Рух --
11 грудня 00:00
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Не знаю, чому люди так люблять Усика: російський боксер не розуміє народної слави українця

Олександр Трикіша
30 листопада, 21:24
Колишній російський боксер Олександр Повєткін висловив свою думку про українського чемпіона світу Олександра Усика і розповів, наскільки був близький їхній очний поєдинок

Повєткін не знає, чому Усика люблять фанати

У Мережі довго ширилися чутки про ймовірний поєдинок між Повєткіним та Усиком, але в результаті "Російський витязь" пішов на пенсію після поразки від Ділліана Вайта нокаутом.

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Журналісти чомусь сказали, що в Росії з активних боксерів найпопулярнішим є Олександр Усик, на що Повєткін поправив їх, що той є українцем.

"Особисто я не знаю, чи міг відбутися наш бій з Усиком. З Олександром у нас хороші стосунки. Я вважаю, що він хороший, сильний боксер. Щодо того, щоб побоксувати – я такого особисто не знаю", – зізнався Повєткін в ефірі YouTube-каналу "Ушатайка".

Також його запитали, через що Усик такий популярний не тільки у світі, а й, зокрема, у Росії.

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"Не знаю. Напевно, через його простоту. Нормальний, хороший хлопець", – відповів колишній суперник Володимира Кличка.

Раніше ми писали, що у росіянина Повєткіна відбирають 6 мільйонів "пенсії" через скандал з допінгом. Американський промоутер Дон Кінг вимагав стягнути з Олександра Повєткіна велику суму компенсації за скасування бою проти Бермейна Стіверна.