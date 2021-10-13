12 жовтня 21:45
Україна 1
Боснія і Герцеговина 1
15 жовтня 19:30
Шахтар --
Зоря --
16 жовтня 14:00
Маріуполь --
Металіст 1925 --
16 жовтня 17:00
Львів --
Динамо --
16 жовтня 19:30
Дніпро-1 --
Колос --
17 жовтня 14:00
Минай --
Десна --
17 жовтня 17:00
Інгулець --
Рух --
17 жовтня 19:30
Олександрія --
Ворскла --
18 жовтня 19:30
Чорноморець --
Верес --
22 жовтня 17:00
Десна --
Олександрія --
22 жовтня 19:30
Металіст 1925 --
Інгулець --
23 жовтня 14:00
Верес --
Маріуполь --
23 жовтня 17:00
Ворскла --
Шахтар --
23 жовтня 19:30
Чорноморець --
Львів --
24 жовтня 14:00
Рух --
Минай --
24 жовтня 17:00
Динамо --
Дніпро-1 --
24 жовтня 19:30
Зоря --
Колос --
19 жовтня 19:45
Брюгге --
Манчестер Сіті --
19 жовтня 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 жовтня 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 жовтня 22:00
Порту --
Мілан --
19 жовтня 22:00
Атлетіко --
Ліверпуль --
19 жовтня 22:00
Аякс --
Боруссія Д --
19 жовтня 22:00
Інтер --
Шериф --
19 жовтня 22:00
Шахтар --
Реал --
20 жовтня 19:45
Барселона --
Динамо --
20 жовтня 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 жовтня 22:00
Бенфіка --
Баварія --
20 жовтня 22:00
Янг Бойз --
Вільярреал --
20 жовтня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 жовтня 22:00
Лілль --
Севілья --
20 жовтня 22:00
Челсі --
Мальме --
20 жовтня 22:00
Зеніт --
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Не Ярмоленко: аналітики визначили найкращого гравця України з Боснією

Олег Люлька
13 жовтня, 09:17
Найвищу оцінку за поєдинок із Боснією, що завершився внічию 1:1, у складі української збірної отримав воротар Андрій Пятов

Боснія їде зі Львова з нічиєю / Фото: Reuters

За підсумками матчу Україна – Боснія 1:1 аналітики WhoScored назвали найкращим гравцем у складі господарів Андрія Пятова.

"Гірник", який пропустив один м'яч, але при цьому кілька разів урятував ворота господарів, отримав оцінку 7,3. Другий-третій рядки за оцінками від аналітиків в українській збірній розділили автор гола Андрій Ярмоленко і захисник Микола Матвієнко (по 7,1).

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ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ

При цьому найкращим гравцем матчу у Львові назвали захисника збірної Боснії та Герцеговини Анеля Ахмедходжича (7,7 бала), гол якого на 77-й хвилині дозволив гостям вибороти прийнятну для себе нічию 1:1.

ОЦІНКИ ГРАВЦЯМ ЗБІРНОЇ БОСНІЇ

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Раніше ми розповідали, як збірній України посісти другу сходинку в групі. Ось один із варіантів. Україна грає з Боснією внічию, Фінляндія грає з Боснією внічию, а потім програє Франції. В цьому разі у нас залишається 10 очок, а у Фінляндії і Боснії – по 9. Але це має так нашій команді поталанити, що навіть Олег Блохін позаздрить!

Тренер збірної України Петраков / Фото: Reuters

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Решта матчів групи D

13 листопада
Боснія і Герцеговина – Фінляндія
Франція – Казахстан

16 листопада
Боснія і Герцеговина – Україна
Фінляндія – Франція

Критерії визначення місць за рівності очок у групі

  • Різниця м'ячів у всіх матчах групи
  • Забиті м'ячі у всіх матчах групи
  • Результати особистих зустрічей
  • Рейтинг фейр-плей
  • Жереб

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