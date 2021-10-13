12 октября 21:45
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15 октября 19:30
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Заря --
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Мариуполь --
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16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
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Манчестер Сити --
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ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
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Шахтер --
Реал --
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Вольфсбург --
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Не Ярмоленко: аналитики определили лучшего игрока Украины с Боснией

Олег Люлька
13 октября, 09:17
Самую высокую оценку за поединок с Боснией, завершившийся вничью 1:1, в составе украинской сборной получил вратарь Андрей Пятов

Босния увезла из Львова ничью / Фото: Reuters

По итогам матча Украина – Босния 1:1 аналитики WhoScored назвали лучшим игроком в составе хозяев Андрея Пятова.

"Горняк", пропустивший один мяч, но при этом несколько рас спасший ворота хозяев, получил оценку 7,3. Второе-третье места по оценкам от аналитиков в украинской сборной разделили автор гола Андрей Ярмоленко и защитник Николай Матвиенко (по 7,1).

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ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ УКРАИНЫ

При этом лучшим игроком матча во Львове назван защитник сборной Боснии и Герцеговины Анель Ахмедходжич (7,7 балла), гол которого на 77-й минуте позволил гостям увезти домой устраивающую их ничью 1:1.

ОЦЕНКИ ИГРОКАМ СБОРНОЙ БОСНИИ

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Ранее мы рассказывали, как сборной Украины занять второе место в группе. Вот один из вариантов. Украина играет с Боснией вничью, Финляндия играет с Боснией вничью, а затем проигрывает Франции. В этом случае у нас остается 10 очков, а у Финляндии и Боснии – по 9. Но это должно так нашей команде подфартить, что даже Олег Блохин позавидует!

Тренер сборной Украины Петраков / Фото: Reuters

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Оставшиеся матчи группы D

13 ноября
Босния и Герцеговина – Финляндия
Франция – Казахстан

16 ноября
Босния и Герцеговина – Украина
Финляндия – Франция

Критерии определения мест при равенстве очков в группе

  • Разница мячей во всех матчах группы
  • Забитые мячи во всех матчах группы
  • Результаты личных встреч
  • Рейтинг фэйр-плей
  • Жребий

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