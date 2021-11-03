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Не змогли врятувати: хокеїст помер після втрати свідомості на льоду

Олександр Трикіша
3 листопада, 18:36
Словацький хокеїст клубу Братислава Кепіталс Борис Садецьки помер через чотири дні після того, як знепритомнів під час матчу

Борис Садецьки помер у віці 24 років

Хокеїсту стало погано під час поєдинку проти Дорнбірна. Садецьки раптово впав на лід непритомний. Лікарі надали гравцеві медичну допомогу, але врятувати спортсмена не змогли.

"З глибоким сумом у серці та жалем повідомляємо про смерть нашого гравця Бориса Садецьки. Наші глибокі співчуття рідним та близьким", – повідомили в клубі і додали, що більше інформації викладати не будуть з поваги до сім'ї загиблого.

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У сезонах-2016/17 та 2017/18 Садецьки виступав за Слован у Континентальній хокейній лізі.

Раніше ми писали про смерть російського хокеїста Івана Біткіна. Спортсмен помер після падіння з 25-го поверху у Москві.