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Не смогли спасти: хоккеист скончался после потери сознания на льду

Александр Трикиша
3 ноября, 18:36
Словацкий хоккеист клуба Братислава Кэпиталс Борис Садецки скончался через четыре дня после того, как потерял сознание во время матча

Борис Садецки умер в возрасте 24 лет

Хоккеисту стало плохо во время поединка против Дорнбирна. Садецки внезапно упал на лед без сознания. Врачи предоставили игроку медицинскую помощь, но спасти спортсмена не смогли.

"С глубокой печалью в сердце и сожалением сообщаем о смерти нашего игрока Бориса Садецки. Наши глубочайшие соболезнования родным и близким", – сообщили в клубе и добавили, что больше информации выкладывать не будут из уважения к семье погибшего.

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В сезонах-2016/17 и 2017/18 Садецки выступал за Слован в Континентальной хоккейной лиге.

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