Не минуло й півроку: Мессі відкрив лік голам у Лізі 1

Ліонель Мессі забив перший гол у Лізі 1 / Фото: Reuters

Поєдинок пройшов у Парижі на домашній арені ПСЖ "Парк де Пренс". З перших хвилин зустрічі на поле вийшло ударне тріо парижан – Мбаппе, Мессі, Неймар.

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Вже на 2-й хвилині зустрічі рахунок відкрив Кіліан Мбаппе – 1:0.

У середині другого тайму за грубу гру був видалений з поля воротар ПСЖ Кейлор Навас. Наставнику парижан Маурісіо Почеттіно довелося посадити на лаву Неймара та випустити на поле запасного голкіпера Серхіо Ріко.

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На 76-й хвилині Нант зумів зрівняти рахунок завдяки голу Коло Муані. Але створити сенсацію "канарки" не зуміли.

За дев'ять хвилин до кінця зустрічі захисник гостей Денніс Аппіа зрізав м'яч у ворота. А на 87-й хвилині гри аргентинський форвард Ліонель Мессі зняв усі питання про переможця матчу.

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Для 34-річного аргентинця цей гол став дебютним у чемпіонаті Франції. Раніше Лео вже забивав за ПСЖ, але це були голи у Лізі чемпіонів.

Нагадаємо, що Мессі перейшов до складу парижан у серпні цього року з іспанської Барселони, де провів практично всю кар'єру.

Після 14-ти турів ПСЖ займає першу позицію в турнірній таблиці французького чемпіонату, маючи відрив від Ланса, що йде другим, в 13 балів. Нант набрав 18 очок, він йде 11-м.

Дивіться дебютний гол Ліонеля Мессі у Лізі 1