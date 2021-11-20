20 ноября 19:30
Ливерпуль 4
Арсенал 0
20 ноября 14:00
Львов 2
Заря 1
20 ноября 17:00
Шахтер 2
Рух 0
20 ноября 19:30
Днепр-1 3
Александрия 1
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
4 декабря 00:00
Верес --
Динамо --
4 декабря 00:00
Шахтер --
Львов --
4 декабря 00:00
Заря --
Ингулец --
4 декабря 00:00
Металлист 1925 --
Колос --
4 декабря 00:00
Рух --
Ворскла --
4 декабря 00:00
Десна --
Мариуполь --
4 декабря 00:00
Днепр-1 --
Черноморец --
4 декабря 00:00
Александрия --
Минай --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
Ливерпуль --
Порту --
24 ноября 22:00
Спортинг --
Боруссия Д --
24 ноября 22:00
Шериф --
Реал --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Новости футбола

Не прошло и полгода: Месси открыл счет голам в Лиге 1

Сергей Шаховец
20 ноября, 21:06
В матче 14-го тура чемпионата Франции ПСЖ обыграл Нант со счетом 3:1. Автором одного из голов парижан стал звездный аргентинец

Лионель Месси забил первый гол в Лиге 1 / Фото: Reuters

Поединок прошел в Париже на домашней арене ПСЖ "Парк де Пренс". С первых минут встречи на поле вышло ударное трио парижан – Мбаппе, Месси, Неймар.

Читайте также: Футбол потерял лучшего друга Месси

Реклама

Уже на 2-й минуте встречи счет открыл Килиан Мбаппе – 1:0.

В середине второго тайма за грубую игру был удален вратарь ПСЖ Кейлор Навас. Наставнику парижан Маурисио Почеттино пришлось посадить на скамейку Неймара и выпустить на поле запасного голкипера Серхио Рико.

Реклама

На 76-й минуте Нант сумел сравнять счет благодаря голу Коло Муани. Но сотворить сенсацию "канарейки" не сумели.

За девять минут до конца встречи защитник гостей Деннис Аппиа срезал мяч в свои ворота. А на 87-й минуте игры аргентинский форвард Лионель Месси снял все вопросы о победителе матча.

Реклама

Для 34-летнего аргентинца этот гол стал дебютным в чемпионате Франции. Ранее Лео уже забивал за ПСЖ, но это были голы в Лиге чемпионов.

Напомним, что Месси перешел в состав парижан в августе этого года из испанской Барселоны, где провел практически всю свою карьеру.

После 14-ти туров ПСЖ занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, имея отрыв от идущего вторым Ланса в 13 баллов. Нант набрал 18-ть очков, он идет 11-м.

Смотрите дебютный гол Лионеля Месси в Лиге 1