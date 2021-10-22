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Львів --
30 жовтня 00:00
Ворскла --
Чорноморець --
30 жовтня 00:00
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Не дозволяй це робити Ф'юрі: тренер дав пораду Усику

Олександр Трикіша
22 жовтня, 10:03
Колишній тренер Володимира Кличка і Олександра Усика Джеймс Алі Башир вважає, що українцеві під силу перемогти Тайсона Ф'юрі, якщо їх поєдинок все ж таки відбудеться

Усику по силам перемогти Ф'юрі / Фото: REUTERS

Зараз Усик і Ф'юрі володіють усіма поясами в суперважкій вазі. Фанати мріють побачити об'єднувальний поєдинок. Хоча раніше ми писали, що може пройти три роки, перш ніж Усик поб'ється з Ф'юрі.

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Чи є шансу у Усика в поєдинку проти непереможного британця? Колишній коуч українця впевнений у його перемозі!

"Можливо, зараз Усик – найкращий боксер у світі. Я думаю, що він може побити Ф'юрі. Мені здається, що у нього є стиль і швидкість, щоб перемогти Тайсона.

Йому просто не можна дозволяти Ф'юрі перти і навалюватися на нього, тому що через це Усик втомиться.

Олександр Усик и Джеймс Алі Башир / Фото: K2 Promotions

Це його вимордує, адже на ньому буде відпочивати великий 127-кілограмовий хлопець. Але я думаю, що зараз Усик – найкращий боксер у надважкій вазі.

Як би виглядав бій Усика з Ф'юрі? Тайсон б спробував натиснути на нього і нокаутувати в пізніх раундах.

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Усик б боксував з Тайсоном Ф'юрі і спробував би перемогти його за очками. Можливо, він би зловив Тайсона в кінцівці бою.

Знаєте, Ф'юрі нелегко нокаутувати. Так що я вважаю, що Усик переміг би за очками", – сказав Джеймс Алі Башир в інтерв'ю, Youtube-каналу Два кутових.

До речі, раніше стало відомо, що Циганський король передумав йти. Раніше Тайсон Ф'юрі натякав, що може завершити кар'єру вже зараз. Однак батько боксера заявив, що ми ще побачимо, як мінімум, два його поєдинки.

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