Не позволяй это делать Фьюри: тренер дал совет Усику

Усику по силам победить Фьюри / Фото: REUTERS

Сейчас Усик и Фьюри владеют всеми поясами в супертяжелом весе. Фанаты мечтают увидеть объединительный поединок. Хотя ранее мы писали, что может пройти три года, прежде чем Усик подерется с Фьюри.

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Есть ли шансу у Усика в поединке против непобедимого британца? Бывший коуч украинца уверен в его победе!

"Возможно, сейчас Усик – лучший боксер в мире. Я думаю, что он может побить Фьюри. Мне кажется, что у него есть стиль и скорость, чтобы победить Тайсона. Ему просто нельзя позволять Фьюри переть и наваливаться на него, потому что из-за этого Усик устанет.

Александр Усик и Джеймс Али Башир / Фото: K2 Promotions

Это его вымотает, ведь на нем будет отдыхать большой 127-килограммовый парень. Но я думаю, что сейчас Усик – лучший супертяжеловес. Как бы выглядел бой Усика с Фьюри? Тайсон бы попытался надавить на него и нокаутировать в поздних раундах.

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Усик бы боксировал с Тайсоном Фьюри и попытался бы победить его по очкам. Возможно, он бы поймал Тайсона в концовке боя. Знаете, Фьюри нелегко нокаутировать. Так что я считаю, что Усик победил бы по очкам", – сказал Джеймс Али Башир в интервью, Youtube-каналу Два Боковых.

Кстати, ранее стало известно, что Цыганский король передумал уходить. Ранее Тайсон Фьюри намекал, что может завершить карьеру уже сейчас. Однако отец боксера заявил, что мы еще увидим, как минимум, два его поединка.