Не хотів порівнянь з воєнним злочинцем. Латвійський спортсмен був однофамільцем Путіна

Латвійський спортсмен не хоче жодних асоціацій із президентом РФ / Фото: Колаж: Сьогодні
Колишній латвійський саночник Крістенс Путінс вирішив змінити прізвище після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Спортсмен не хотів жодних асоціацій з воєнним злочинцем, тому наважився на такий крок.
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"Залишилось узгодити формальності. Моя позиція пов'язана з тим, що я не хочу, щоб мене чи моїх дітей асоціювали з воєнним злочинцем у майбутньому. Наразі триває окупація.
Росія вторглася в Україну, і це серйозний злочин, який я не підтримую. Неприпустимо, щоб війна могла розпочатися сьогодні у Європі.
Коли я досяг того рівня, що журналісти про мене писали, вони, мабуть, не вірили, що Путінс справжнє моє прізвище. Тоді я пройшов через досвід непорозумінь на моє прізвище – писали Путніс, Путнс.
Спортсмени сміялися, але не дуже. Росіяни, звичайно, ставилися до мене з повагою, а українці були обережні", – цитує спортсмена видання delfi.lv.
Зазначимо, що свою кар'єру латвієць закінчив ще у сезоні 2019/20. Спортсмен виступав на етапах Кубка світу з санного спорту.
Нове прізвище латвійського спортсмена звучить значно краще, ніж попереднє. На своїй сторінці у Facebook Крістенс підписаний як Роді.
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