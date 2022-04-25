Лебединого озера на льоду не буде. У Росії заборонили фігурне катання

Міжнародна спілка ковзанярів позбавила країну-агресорку права проведення змагань під своєю егідою

ISU заборонив фігурне катання в Росії / Фото: Колаж: Сьогодні

Російські спортсмени, яких усунули від міжнародних змагань через військові дії РФ на території України, починають змінювати громадянство. Причина – бажання продовжувати професійну кар'єру. Атлети хочуть виступати на всесвітніх турнірах, а не виборювати чемпіонство Мордора. Такі кардинальні рішення підтримує відома російська тренерка з фігурного катання Тетяна Тарасова.

Тетяна Тарасова / Фото: Championat.ru

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Швидше за все, не стане подивом для Тарасової і зміна громадянства її підопічних. Серйозні санкції вже застосовані і до російських фігуристів, які завжди є фаворитами на міжнародних стратах. Спортсменів з РФ вже усунув від світових турнірів Міжнародна спілка ковзанярів (ISU), а тепер ухвалено новий пакет санкцій.

Фігурне катання РФ – в ауті / Фото: Reuters

ISU заборонив будь-які змагання під своєю егідою на території Росії і таким чином відібрав у країни-агресорки проведення етапу кубка світу з фігурного катання у сезоні 2022/2023. Санкції зачепили і Білорусь. Відповідний документ вже опубліковано. Причина такого рішення – це війна Росії проти України.

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Окрім фігурного катання, усі прийняті рішення поширюються на ковзанярський спорт та шорт-трек.

Анастасія Шаботова / Фото: REUTERS

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Нагадаємо, що за неоднозначну позицію щодо агресії рашистів українська збірна вигнала фігуристку Аліну Шаботову, яка родом з Москви.