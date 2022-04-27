Не хотел сравнений с военным преступником. Латвийский спортсмен был однофамильцем Путина

Бывший латвийский саночник Кристенс Путинс принял решение сменить фамилию после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Спортсмен не хотел никаких ассоциаций с военным преступником, поэтому решился на такой шаг.

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"Осталось согласовать формальности. Моя позиция связана с тем, что я не хочу, чтобы меня или моих детей ассоциировали с военным преступником в будущем. Сейчас идет оккупация.

Россия вторглась в Украину, и это серьезное преступление, которое я не поддерживаю. Недопустимо, чтобы война могла начаться сейчас в Европе.

Когда я достиг того уровня, что журналисты обо мне писали, они, видимо, не верили, что Путинс настоящая моя фамилия. Тогда я прошел через опыт недоразумений по моей фамилии – писали Путнис, Путнс.

Спортсмены смеялись, но не очень. Россияне, конечно, относились ко мне с уважением, а украинцы были осторожны", – цитирует спортсмена издание delfi.lv.