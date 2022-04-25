Лебединого озера на льду не будет. В России запретили фигурное катание

Международный союз конькобежцев лишил страну-агрессора права проведения соревнований под своей эгидой

ISU запретил фигурное катание в России / Фото: Коллаж: Сегодня

Российские спортсмены, которых отстранили от международных соревнований из-за военных действии РФ на территории Украины, начинают менять гражданство. Причина – продолжение профессиональной карьеры. Атлеты хотят продолжать выступать на всемирных турнирах, а не бороться за чемпионство Мордора. Такие кардинальные решения поддерживает известный российский тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Татьяна Тарасова / Фото: Championat.ru

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Скорее всего, не станет удивлением для Тарасовой и смена гражданства ее подопечных. Серьезные санкции уже применены и к российским фигуристам, которые всегда являются фаворитами на международных стратах. Спортсменов из РФ отстранил от мировых турниров Международный союз конькобежцев (ISU), а теперь последовал новый пакет санкций.

Фигурное катание РФ – в ауте / Фото: Reuters

ISU запретил любые соревнования под своей эгидой на территории России и таким образом отобрал у страны-агрессора проведение этапа кубка мира по фигурному катанию в сезоне 2022/2023. Санкции коснулись и Беларуси. Соответствующий документ уже опубликован. Причина такого решения – это война России против Украины.

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Кроме фигурного катания, все принятые решения распространяются на конькобежный спорт и шорт-трек.

Анастасия Шаботова / Фото: REUTERS

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Напомним, что за неоднозначную позицию по отношении к агрессии рашистов украинская сборная выгнала фигуристку Алину Шаботову, которая родом из Москвы.