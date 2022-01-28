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Не допустили до Кличка: український боксер наклав на себе руки

Андрій Трофімов
28 січня, 13:33
Відомий український боксер Володимир Вірчис наклав на себе руки. Свого часу він був близьким до титулу чемпіона світу

Вірчис упустив нагоду битися з Кличком / Фото: Колаж: Сьогодні

За інформацією Чемпіона, в останні роки Вірчис, який отримав прізвисько "Мисливець" страждав від депресії.

Вірчис розпочав професійну кар'єру у 1999 році. З перших 20 боїв 17 він завершив достроково, а всього його рекорд становить 26 перемог (21 – нокаутом) та дві поразки. Він пішов із рингу у 2009 році.

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Українець володів інтерконтинентальними титулами за версією IBF та WBO у надважкій вазі. У 2008 році він програв відбірковий поєдинок і втратив нагоду битися за титул із Віталієм Кличком.

Після відходу з боксу Вірчіс почав займатися бізнесом. Вкладав кошти в аграрний бізнес, мав ферму у рідній Херсонській області, пише my.ua.

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Нагадаємо, що на початку січня російський боксер помер після брутального нокауту. Трагічно завершився поєдинок на турнірі "Королі нокаутів" у російському Тольятті. Боксер із Новосибірська Арест Саакян отримав тяжку травму, внаслідок чого помер.

А наприкінці листопада ми писали, що помер молодий український спортсмен . Він перемагав на чемпіонатах світу та Європи. Два тижні лікарі боролися за життя Борислава Бізу, у каноїста діагностували коронавірус.