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Не допустили к Кличко: украинский боксер покончил жизнь самоубийством

Андрей Трофимов
28 января, 13:33
Известный украинский боксер Владимир Вирчис покончил жизнь самоубийством. В свое время он был близок к титулу чемпиона мира

Вирчис упустил возможность сразиться с Кличко / Фото: Коллаж: Сегодня

По информации Чемпиона, в последние годы Вирчис, получивший прозвище "Охотник" страдал от депрессии.

Вирчис начал профессиональную карьеру в 1999 году. Из первых 20 боев 17 он завершил досрочно, а всего его рекорд составляет 26 побед (21 – нокаутом) и два поражения. Он ушел с ринга в 2009 году.

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Украинец владел интерконтинентальными титулами по версии IBF и WBO в супертяжелом весе. В 2008 году он проиграл отборочный поединок и упустил возможность сразиться за титул с Виталием Кличко.

После ухода из бокса Вирчис начал заниматься бизнесом. Вкладывал средства в аграрный бизнес, имел ферму в родной Херсонской области, пишет my.ua.

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Напомним, что в начале января российский боксер умер после брутального нокаута. Трагически завершился поединок на турнире "Короли нокаутов" в российском Тольятти. Боксер из Новосибирска Арест Саакян получил тяжелую травму, в результате чего скончался.

А в конце ноября мы писали, что умер молодой украинский спортсмен. Он побеждал на чемпионатах мира и Европы. Две недели врачи боролись за жизнь Борислава Бизу, у каноиста диагностировали коронавирус.