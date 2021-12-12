Не добив: Ломаченко переміг Коммі суддівським рішенням

Василь Ломаченко VS Річард Коммі

Бій пройшов у Нью-Йорку на легендарній арені "Медісон-сквер-гарден". Ми проводили онлайн бою Ломаченко – Коммі з докладним описом усіх ключових моментів

Вася розпочав бій із розвідки, але вже з другого раунду повністю заволодів ініціативою у рингу. Спочатку Коммі намагався відповідати своїми атаками, але згодом він уже ледве встигав переводити дух, не те що думати про напад.

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У сьомому раунді Ломаченко провів класну атаку та відправив суперника до нокдауну. Коммі піднявся на ноги і неймовірно вистояв до кінця раунду. Тим часом Ломаченко звертався до кута суперника, закликаючи їх зупинити побиття.

Однак у наступних раундах Ломаченко не добивав суперника. Коммі навіть зумів небезпечно огризнутися в дев'ятій трихвилинці.

Три раунди, що залишилися, Ломаченко домінував на рингу, але більше не зміг відправити суперника на канвас. Проте всі троє суддів віддали перемогу українцю – 117:110, 119:108, 119:108.

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Що далі

Переможець бою став неофіційним претендентом на титули Джорджа Камбососа. Нагадаємо, австралієць сенсаційно переміг Теофімо Лопеса і став абсолютним чемпіоном світу у легкій вазі.

Втім, це не означає, що наступний бій Ломаченка буде титульним. Тепер справа за промоутерами боксерів.

Василь Ломаченко / Фото: Getty Images

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Нагадаємо, що в андеркарті Олександр Тесленко брутально програв нокаутом Джареду Андерсону. Це була друга поразка Тесленка на професійному рингу за 17 перемог.

А ще в одному поєдинку розігріву боксер побував у шести нокдаунах: найяскравіший бій андеркарта Ломаченко – Комі. Джон Бауза здобув яскраву перемогу, нокаутувавши Майкла Вільямса-молодшого.