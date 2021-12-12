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Не добил: Ломаченко победил Комми судейским решением

Александр Трикиша
12 декабря, 06:49
Украинец Василий Ломаченко победил ганца Ричарда Комми единогласным решением судей в зрелищном поединке, доказав, что его рано списывают со счетов!

Василий Ломаченко VS Ричард Комми

Бой прошел в Нью-Йорке на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден". Мы проводили онлайн боя Ломаченко – Комми с подробным описанием всех ключевых моментов.

Вася начал бой с разведки, но уже со второго раунда полностью завладел инициативой в ринге. Поначалу Комми пытался отвечать своими атаками, но со временем он уже едва успевал переводить дух, не то что думать о нападении.

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В седьмом раунде Ломаченко провел классную атаку и отправил соперника в нокдаун. Комми поднялся на ноги и невероятным образом выстоял до конца раунда. тем временем Ломаченко обращался к углу соперника, призывая их остановить избиение.

Однако в следующих раундах Ломаченко не стал добивать соперника. Комми даже сумел опасно огрызнуться в девятой трехминутке.

Оставшиеся три раунда Ломаченко доминировал на ринге, но больше не смог отправить соперника на канвас. Тем не менее все трое судей отдали победу украинцу – 117:110, 119:108, 119:108.

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Что дальше

Победитель боя стал неофициальным претендентом на титулы Джорджа Камбососа. Напомним, австралиец сенсационно победил Теофимо Лопеса и стал абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Впрочем, это не означает, что следующий бой Ломаченко будет титульным. Теперь дело за промоутерами боксеров.

Василий Ломаченко / Фото: Getty Images

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Напомним, что в андеркарте Александр Тесленко брутально проиграл нокаутом Джареду Андерсону. Это было второе поражение Тесленко на профессиональном ринге при 17 победах.

А еще в одном поединке разогрева боксер побывал в шести нокдаунах: самый яркий бой андеркарта Ломаченко – Комми. Джон Бауза одержал яркую победу, нокаутировав Майкла Уильямса-младшего.