Не до Ломаченка: Лопес вирішив покарати Хейні за "страшка"

Хейні vs Лопес / Фото: Twitter

Теофімо Лопесу вже не до реваншу з Василем Ломаченком. Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі і володар титулу WBC в цьому ж дивізіоні Девін Хейні мало не побилися в глядацьких рядах на вечорі боксу в Каліфорнії, головною подією якого став бій Майкі Гарсія – Сандор Мартін.

Лопес і Хейні, а також їхні батьки почали з'ясовувати, хто кого уникає. "Ти боїшся цього бою", – пред'явив Лопес. "Сам ти страшко", – відповів йому Хейні.

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Підсумком цієї перепалки стала заява батька Теофімо Лопеса каналу Fino Boxing:

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"Ми вже зробили все, що повинні були зробити, в легкій вазі. Але ми б влаштували цей бій з Хейні лише тому, що його хочуть побачити люди. Мій син може побити цього хлопця, це буде легкий поєдинок для нього. Після Джорджа Камбососа ми можемо влаштувати цей бій".

"Так, ми дивимося в бік Джоша Тейлора в першій напівсередній вазі. Але ми поб'ємося з Хейні в легкому дивізіоні, тільки це має статися одразу після бою з Джорджем Камбососом, десь у лютому. Едді Гірн (промоутер Хейні) сказав, що може влаштувати цей бій. Подивимося, як воно буде".

Теофімо Лопес зі своїм батьком / Фото: Instagram

Бій Лопес – Камбосос,який уже неодноразово переносили, має відбутися 27 листопада. Однак чи вийде після нього Теофімо проти непереможного Хейні, велике питання.

Досить згадати, як після перемоги Ломаченка над Накатані батько Лопеса публічно, на камеру, пообіцяв провести реванш із Василем у грудні.

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Однак пізніше батько Лопеса послав Ломаченкв. І тема з обіцянками реваншу заглохла.