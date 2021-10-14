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Торнадо замість Ломаченка: Лопес поставив хрест на реванші з Васею

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
14 жовтня, 09:12
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Американець Теофімо Лопес розкрив свою головну мету на наступний рік – і це не повторний поєдинок з Василем Ломаченком
Ломаченко vs Лопес
Ломаченко vs Лопес / Фото: Getty Images

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес розповів про свої плани на кінець 2021-го і наступний рік. Реваншу з Василем Ломаченком, якого американець здолав за очками рік тому, в них немає.

Цієї осені Лопес має намір впоратися з австралійським челленджером Джорджем Камбососом, а в 2022-му промоутерська компанія Top Rank обіцяє Теофімо, щонайменше, три поєдинки.

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І в першому з них Лопес має намір зустрітися з 30-річним шотландцем Джошем Тейлором на прізвисько Тартан Торнадо – непереможним абсолютним чемпіоном світу в напівсередній ваговій категорії.

"Насамперед у 2022-му я хочу побитися з Тейлором", – заявив Лопес у коментарі Worldboxingnews.

/ Фото: Twitter

"Реванш із Ломаченком? Точно – ні. Якби я програв йому торік, вони б ніколи не дали мені реванш. Може, я б отримав 100 тисяч доларів, опустився б в андеркард, і всі б забули про мене".

"Але я переміг Ломаченка, став абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. І тепер моя мета вже не зірки, а Чумацький Шлях", – додав Лопес.

Лопес vs Ломаченко
Лопес vs Ломаченко / Фото: Top Rank Instagram

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Утім, можливо, Лопес ще пошкодує, що відмовився від реваншу з Ломаченком, а, отже, і від нових заробітків. Адже після торішньої перемоги над українцем американець продовжує залишатися без діла – його бій з Камбососом переносився вже шість разів і не факт, що відбудеться 13 листопада, як нині планують.

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