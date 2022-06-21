Названо останній бар'єр України на шляху до Європи

Українських фанатів чекає ще один плей-офф / Фото: Колаж: Сьогодні

Сьогодні у швейцарському Ньоні відбулося жеребкування стикових матчів відбіркового етапу молодіжного Євро-2023. Українська команда, яка посіла друге місце у своїй групі, отримала у суперники Словаччину.

Результати жеребкування:

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Словаччина – Україна

Хорватія – Данія

Ірландія – Ізраїль

Ісландія – Чехія

Поєдинки плей-офф пройдуть 19 та 27 вересня 2022 року. Перший матч наша команда зіграє на виїзді.

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У фінальній частині турніру виступатимуть 16 збірних – Румунія та Грузія як господарі та ще 14 команд, які приєднаються до них за результатами відбору (дев'ять переможців груп, найкраща команда серед других місць та чотири переможці плей-офф, у якому гратимуть вісім володарів інших місць).

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Учасники фінального турніру: Румунія, Грузія, Бельгія, Англія, Франція, Німеччина, Португалія, Нідерланди, Іспанія, Норвегія, Італія, Швейцарія.

Сам чемпіонат Європи пройде в Румунії та Грузії з 9 червня по 2 липня 2023 року. Там учасники поділяться на чотири групи по 4 команди, після чого зіграють плей-офф, починаючи з чвертьфіналу.

Чотири найкращі збірні вирушать на Олімпійські ігри-2024 у Парижі. Збірна Франції U-21 автоматично виявиться серед учасників Олімпіади як організатор турніру.