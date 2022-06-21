Назван последний барьер Украины на пути в Европу

Украинских фанатов ждет еще один плей-офф / Фото: REUTERS, Коллаж: Сегодня

Сегодня в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка стыковых матчей отборочного этапа молодежного Евро-2023. Украинская команда, которая заняла второе место в своей группе, получила в соперники Словакию.

Результаты жеребьевки:

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Словакия – Украина

Хорватия – Дания

Ирландия – Израиль

Исландия – Чехия

Поединки плей-офф пройдут 19 и 27 сентября 2022 года. Первый матч наша команда сыграет на выезде.

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В финальной части турнира будут выступать 16 сборных – Румыния и Грузия как хозяева и еще 14 команд, которые присоединятся к ним по результатам отбора (девять победителей групп, лучшая команда среди вторых мест и четыре победителя плей-офф, в котором будут играть восемь обладателей других мест).

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Участники финального турнира: Румыния, Грузия, Бельгия, Англия, Франция, Германия, Португалия, Нидерланды, Испания, Норвегия, Италия, Швейцария.

Сам чемпионат Европы пройдет в Румынии и Грузии с 9 июня по 2 июля 2023 года. Там участники разделятся на четыре группы по 4 команды, после чего сыграют плей-офф, начиная с четвертьфинала.

Четыре лучшие сборные отправятся на Олимпийские игры-2024 в Париже. Сборная Франции U-21 автоматические окажется среди участников Олимпиады как организатор турнира.