Настрій був на нулі: перші слова Білодід після "бронзи"

Дар'я Білодід і її мама
Дар'я Білодід зауважила, що після поразки у 1/2 фіналу від японки Фуни Тонакі їй було вкрай складно виходити на бронзовий поєдинок з ізраїльтянкою Широю Рішоні.
"Я віддала всі сили, які тільки залишилися, адже півфінальну сутичку проводила на "голден скор", це неймовірно важко і виснажливо. Для мене важливо налаштуватися, а після бою з японкою, який я програла, настрій був на нулі", – наводить слова Білодід офіційний сайт НОК України
Проте в протистоянні за третій рядок Дар'я Білодід переконливо виграла у ізраїльтянки.
"Дуже допомогла мама, яка є і моїм тренером, налаштовувала мене, знайшла потрібні слова. Відчувала і підтримку наших на арені", – зауважила Дар'я
"Вдячна президенту Національного олімпійського комітету України Сергію Бубці, який під час зустрічі в олімпійському селищі поділився зі мною своїм змагальним досвідом. Коли така людина підтримує, це важливо і цінно", – додала бронзова призерка Ігор-2020 Дар'я Білодід
Сергій Бубка і Дар'я Білодід / Фото: Instagram
Нагадаємо, незважаючи на здобуту медаль, після поєдинку за "бронзу" Білодід розплакалася – вона розраховувала на більше – на "золото".
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