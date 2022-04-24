Справжній козак. Усик оригінально привітав українців з Великоднем

Усик повернувся до козацького образу / Фото: Колаж: Сьогодні

Чемпіон світу з боксу у суперважкій вазі за версіями WBO, WBA, IBF, IBO Олександр Усик не став відставати від свого кума Василя Ломаченка та записав привітання з Великоднем українцям.

Нещодавно боксер змінив собі зачіску. Він вистриг на голові козацький оселедець.

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З новим іміджем Олександр записав відео у Instagram, в якому побажав усім радості та любові, процитувавши церковний піснеспів – Великодній тропар.

"Дорогі брати і сестри. Христос воскрес із мертвих, смертю смерть поправив і сущим у трунах живіт дарувавши!" Христос Воскресе. Всіх зі святом. Всім радості та кохання. Слава богу за все", – сказав Усик у своєму привітанні.

У своєму зверненні уславлений боксер не згадав про війну в Україні, на що звернули увагу його підписники.

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Нагадаємо, вже у липні має відбутися бій між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа. Це буде вже другий поєдинок між ними, у вересні українець виграв у Ей-Джея і став володарем чемпіонських поясів WBO, WBA, IBF.

Усик почав підготовку до поєдинку, виїхавши з України під час війни.