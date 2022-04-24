Настоящий казак. Усик оригинально поздравил украинцев с Пасхой

Усик вернулся к казацкому образу / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBO, WBA, IBF, IBO Александр Усик не стал отставать от своего кума Василия Ломаченко и записал поздравление с Пасхой украинцам.

Недавно боксер сменил себе прическу. Он выстриг на голове казацкий оселедец.

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С новым имиджем Александр записал видео в Instagram, в котором пожелал всем радости и любви, процитировав церковное песнопение – Пасхальный тропарь.

"Дорогие братья и сестры. Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во гробех живот даровав! Христос воскресе. Всех с праздником. Всем радости и любви. Слава богу за все", – сказал Усик в своем поздравлении.

В своем обращении прославленный боксер не вспомнил о войне в Украине, на что обратили внимание его подписчики.

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Напомним, уже в июле должен состояться бой между Александром Усиком и Энтони Джошуа. Это будет уже второй поединок между ними, в сентябре украинец выиграл у Эй-Джея и стал отбладателем чемпионских поясов WBO, WBA, IBF.

Усик начал подготовку к поединку, выехав из Украины во время войны.