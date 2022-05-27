Наставник Ліверпуля присвятить фінал Ліги чемпіонів мешканцям України

Юрген Клопп сказав, для кого зіграє фінал ЛЧ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Напередодні вирішального поєдинку Ліги чемпіонів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів прес-конференцію. Відповідаючи на запитання журналістів, німецький наставник несподівано висловився на тему війни в Україні.

Юрген Клопп схвалив рішення УЄФА відібрати фінал ЛЧ у країни-агресора. Також титулований німець заявив, що фінальний матч присвячується мешканцям України.

"Місце проведення гри? Чесно кажучи, до цього питання я був зосереджений тільки на матчі. Бажаєте, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі, а не в Санкт-Петербурзі через тисячу причин.

Війна продовжується, і той факт, що матч пройде не в Росії – це важливий меседж.

Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал для всіх українців", – цитує Клоппа Fichajes.