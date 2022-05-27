28 травня 22:00
Ліверпуль --
Реал --
1 червня 19:00
Польща --
Уельс --
1 червня 21:45
Шотландія --
Україна --
1 червня 21:45
Італія --
Аргентина --
2 червня 21:45
Чехія --
Швейцарія --
2 червня 21:45
Іспанія --
Португалія --
3 червня 21:45
Хорватія --
Австрія --
3 червня 21:45
Франція --
Данія --
3 червня 21:45
Бельгія --
Нідерланди --
4 червня 16:00
Вірменія --
Ірландія --
4 червня 19:00
Угорщина --
Англія --
4 червня 21:45
Італія --
Німеччина --
5 червня 21:45
Чехія --
Іспанія --
5 червня 21:45
Португалія --
Швейцарія --
6 червня 21:45
Австрія --
Данія --
6 червня 21:45
Хорватія --
Франція --
7 червня 21:45
Німеччина --
Англія --
7 червня 21:45
Італія --
Угорщина --
8 червня 21:45
Ірландія --
Україна --
8 червня 21:45
Шотландія --
Вірменія --
8 червня 21:45
Бельгія --
Польща --
8 червня 21:45
Уельс --
Нідерланди --
9 червня 21:45
Португалія --
Чехія --
9 червня 21:45
Швейцарія --
Іспанія --
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Головна Спорт Ліга чемпіонів 2021/22

Наставник Ліверпуля присвятить фінал Ліги чемпіонів мешканцям України

Сергій Шаховець
27 травня, 20:37
У суботу визначиться найсильніший клуб Європи – у фіналі Ліги чемпіонів зіграють Реал та Ліверпуль

Юрген Клопп сказав, для кого зіграє фінал ЛЧ / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Напередодні вирішального поєдинку Ліги чемпіонів головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп провів прес-конференцію. Відповідаючи на запитання журналістів, німецький наставник несподівано висловився на тему війни в Україні.

Юрген Клопп схвалив рішення УЄФА відібрати фінал ЛЧ у країни-агресора. Також титулований німець заявив, що фінальний матч присвячується мешканцям України.

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"Місце проведення гри? Чесно кажучи, до цього питання я був зосереджений тільки на матчі. Бажаєте, щоб я запустив політичний меседж? Я радий, що матч грають тут, у Парижі, а не в Санкт-Петербурзі через тисячу причин.

Війна продовжується, і той факт, що матч пройде не в Росії – це важливий меседж.

Життя продовжується, навіть якщо ти намагаєшся його знищити. Ми зіграємо цей фінал для всіх українців", – цитує Клоппа Fichajes.

Нагадаємо, фінальний матч цьогорічного розіграшу Ліги чемпіонів мав відбутися у Санкт-Петербурзі. Проте було перенесено після початку війни в Україні.

Фінал Ліги чемпіонів відібрали у Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні

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Також ми повідомляли, що на м'ячі фіналу Ліги чемпіонів буде написано українське слово. Союз європейських футбольних асоціацій представив м'яч для фінального матчу ЛЧ, на якому слово "мир" написано українською та англійською мовами.