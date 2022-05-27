28 мая 22:00
Ливерпуль --
Реал --
1 июня 19:00
Польша --
Уэльс --
1 июня 21:45
Шотландия --
Украина --
1 июня 21:45
Италия --
Аргентина --
2 июня 21:45
Чехия --
Швейцария --
2 июня 21:45
Испания --
Португалия --
3 июня 21:45
Хорватия --
Австрия --
3 июня 21:45
Франция --
Дания --
3 июня 21:45
Бельгия --
Нидерланды --
4 июня 16:00
Армения --
Ирландия --
4 июня 19:00
Венгрия --
Англия --
4 июня 21:45
Италия --
Германия --
5 июня 21:45
Чехия --
Испания --
5 июня 21:45
Португалия --
Швейцария --
6 июня 21:45
Австрия --
Дания --
6 июня 21:45
Хорватия --
Франция --
7 июня 21:45
Германия --
Англия --
7 июня 21:45
Италия --
Венгрия --
8 июня 21:45
Ирландия --
Украина --
8 июня 21:45
Шотландия --
Армения --
8 июня 21:45
Бельгия --
Польша --
8 июня 21:45
Уэльс --
Нидерланды --
9 июня 21:45
Португалия --
Чехия --
9 июня 21:45
Швейцария --
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Наставник Ливерпуля посвятит финал Лиги чемпионов жителям Украины

Сергей Шаховец
27 мая, 20:37
В субботу определится сильнейший клуб Европы – в финале Лиги чемпионов сыграют Реал и Ливерпуль

Юрген Клопп сказал, для кого будет сыгран финал ЛЧ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Накануне решающего поединка Лиги чемпионов главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп провел пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, немецкий наставник неожиданно высказался на тему войны в Украине.

Юрген Клопп одобрил решение УЕФА отобрать финал ЛЧ у страны-агрессора. Также титулованный немец заявил, что финальный матч посвящается жителям Украины.

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"Место проведения игры? Честно говоря, до этого вопроса я был сосредоточен только на матче. Хотите, чтобы я запустил политический месседж? Я рад, что матч играют здесь, в Париже, а не в Санкт-Петербурге по тысяче причин.

Война продолжается, и тот факт, что матч пройдет не в России – это важный месседж.

Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал для всех жителей Украины", – цитирует Клоппа Fichajes.

Напомним, финальный матч нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов должен был состояться в Санкт-Петербурге. Однако был перенесен после начала войны в Украине.

Финал Лиги чемпионов отобрали у Путина / Фото: Коллаж: Сегодня

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Также мы сообщали, что на мяче финала Лиги чемпионов будет написано украинское слово. Союз европейских футбольных ассоциаций представил мяч для финального матча ЛЧ, на котором слово "мир" написано на украинском и английском языках.