Наставник Ливерпуля посвятит финал Лиги чемпионов жителям Украины

Юрген Клопп сказал, для кого будет сыгран финал ЛЧ / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Накануне решающего поединка Лиги чемпионов главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп провел пресс-конференцию. Отвечая на вопросы журналистов, немецкий наставник неожиданно высказался на тему войны в Украине.

Юрген Клопп одобрил решение УЕФА отобрать финал ЛЧ у страны-агрессора. Также титулованный немец заявил, что финальный матч посвящается жителям Украины.

"Место проведения игры? Честно говоря, до этого вопроса я был сосредоточен только на матче. Хотите, чтобы я запустил политический месседж? Я рад, что матч играют здесь, в Париже, а не в Санкт-Петербурге по тысяче причин.

Война продолжается, и тот факт, что матч пройдет не в России – это важный месседж.

Жизнь продолжается, даже если ты пытаешься ее уничтожить. Мы сыграем этот финал для всех жителей Украины", – цитирует Клоппа Fichajes.