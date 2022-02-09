9 лютого 21:45
Манчестер Сіті --
Брентфорд --
9 лютого 22:00
Мілан --
Лаціо --
10 лютого 21:45
Ліверпуль --
Лестер --
10 лютого 22:00
Ювентус --
Сассуоло --
11 лютого 19:00
Полісся --
Металіст --
12 лютого 14:30
Манчестер Юнайтед --
Саутгемптон --
12 лютого 17:00
Евертон --
Лідс --
12 лютого 17:15
Вільярреал --
Реал --
12 лютого 19:00
Верес --
Чорноморець --
12 лютого 19:00
Наполі --
Інтер --
13 лютого 16:00
Бернлі --
Ліверпуль --
13 лютого 18:30
Лестер --
Вест Хем --
13 лютого 21:45
Аталанта --
Ювентус --
15 лютого 22:15
Манчестер Юнайтед --
Брайтон --
15 лютого 22:00
ПСЖ --
Реал --
15 лютого 22:00
Спортинг --
Манчестер Сіті --
16 лютого 22:00
Інтер --
Ліверпуль --
16 лютого 22:00
Зальцбург --
Баварія --
22 лютого 22:00
Вільярреал --
Ювентус --
22 лютого 22:00
Челсі --
Лілль --
Змінити мову на: RU Перейти до новин
Головна Спорт Новини боксу

Спадкоємець Кличків кинув виклик Ф'юрі

Олег Люлька
9 лютого, 15:32
Тайсон Ф'юрі 2015-го здолав Володимира Кличка, за останнього Циганському королю готовий помститися інший український гігант

Ф'юрі vs Вихрист / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний українськийсуперваж Віктор Вихрист на прізвисько Faust ("Кулак"), якого за габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар називають "спадкоємцем братів Кличків", хотів би побитися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Якби у мене була можливість вибирати з топів, то, звичайно ж, я хотів спробувати свої сили проти Ф'юрі", – наводить слова Вихриста boxingtime.ua.

ЧОМУ НЕ УСИК?

"Він мій земляк", – каже Вихрист.

Віктор Вихрист / Фото: Федерація боксу України

Реклама

Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

До речі, Вихрист не сумнівається, що Ф'юрі та Усик виграють свої найближчі бої.

"Ф'юрі – Вайт? Однозначно перемога Ф'юрі, він точно не дасть нічого зробити Вайту. Усик – Джошуа... Гадаю, реванш буде таким же, як і перший бій. Можливо Джошуа більше йтиме вперед, але, як на мене, це на користь Олександру. Усик виграє, можливо, навіть достроково".

У потенційному ж поєдинку за титул короля суперважкого дивізіону Усик – Ф'юрі Вихрист на боці співвітчизника: "Гадаю, Усик зможе пристосуватися до величезного Ф'юрі і просто переграє його як боксер".

Реклама

Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Зазначимо, що Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017. На профі-рингу виграв усі свої дев'ять боїв, сім – нокаутом. Щоправда, остання перемога видалася скандальною – незгодний із достроковою зупинкою бою суперник Вихриста вдарив рефері у підборіддя.

Рефері отримав від Кіладзе, присудивши перемогу Вихристу / Фото: Колаж: Сьогодні