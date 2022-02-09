Спадкоємець Кличків кинув виклик Ф'юрі

Ф'юрі vs Вихрист / Фото: Колаж: Сьогодні

Непереможний українськийсуперваж Віктор Вихрист на прізвисько Faust ("Кулак"), якого за габарити (зріст 196 см) і нокаутуючий удар називають "спадкоємцем братів Кличків", хотів би побитися з чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі.

"Якби у мене була можливість вибирати з топів, то, звичайно ж, я хотів спробувати свої сили проти Ф'юрі", – наводить слова Вихриста boxingtime.ua.

ЧОМУ НЕ УСИК?

"Він мій земляк", – каже Вихрист.

Віктор Вихрист / Фото: Федерація боксу України

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Тайсон Ф'юрі / Фото: Reuters

До речі, Вихрист не сумнівається, що Ф'юрі та Усик виграють свої найближчі бої.

"Ф'юрі – Вайт? Однозначно перемога Ф'юрі, він точно не дасть нічого зробити Вайту. Усик – Джошуа... Гадаю, реванш буде таким же, як і перший бій. Можливо Джошуа більше йтиме вперед, але, як на мене, це на користь Олександру. Усик виграє, можливо, навіть достроково".

У потенційному ж поєдинку за титул короля суперважкого дивізіону Усик – Ф'юрі Вихрист на боці співвітчизника: "Гадаю, Усик зможе пристосуватися до величезного Ф'юрі і просто переграє його як боксер".

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Ф'юрі vs Усик / Фото: Instagram

Зазначимо, що Віктор Вихрист – чемпіон Європи-2017. На профі-рингу виграв усі свої дев'ять боїв, сім – нокаутом. Щоправда, остання перемога видалася скандальною – незгодний із достроковою зупинкою бою суперник Вихриста вдарив рефері у підборіддя.