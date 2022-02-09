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Наследник Кличко бросил вызов Фьюри

Олег Люлька
9 февраля, 15:32
Тайсон Фьюри в 2015-м одолел Владимира Кличко, за последнего Цыганскому королю готов отомстить другой украинский гигант

Фьюри vs Выхрист / Фото: Коллаж: Сегодня

Непобедимый украинский супертяж Виктор Выхрист по прозвищу Faust ("Кулак"), которого за габариты (рост 196 см) и нокаутирующий удар называют "наследником братьев Кличко", желал бы подраться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.

"Если бы у меня была возможность выбирать из топов, то, конечно же, я хотел попробовать свои силы против Фьюри", – приводит слова Выхриста boxingtime.ua.

ПОЧЕМУ НЕ УСИК?

"Он мой земляк", – говорит Выхрист.

Виктор Выхрист / Фото: Федерация бокса Украины

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Тайсон Фьюри / Фото: Reuters

Кстати, Выхрист не сомневается, что Фьюри и Усик выиграют свои ближайшие бои.

"Фьюри – Уайт? Однозначно победа Фьюри, он точно не даст ничего сделать Уайту. Усик – Джошуа... Думаю, реванш будет таким же, как и первый бой. Возможно Джошуа будет больше идти вперед, но, как по мне, это на руку Александру. Усик выиграет, возможно даже досрочно".

В потенциальном же поединке за титул короля супертяжелого дивизиона Усик – Фьюри Выхрист на стороне соотечественника: "Думаю, Усик сможет приспособится к огромному Фьюри и просто переиграет его как боксер".

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Фьюри vs Усик / Фото: Instagram

Отметим, что Виктор Выхрист – чемпион Европы-2017. На профи-ринге выиграл все свои девять боев, семь – нокаутом. Правда, последняя победа получилась скандальной – несогласным с досрочной остановкой боя соперник Выхриста ударил рефери в подбородок.

Рефери получил от Киладзе, отдав победу Выхристу / Фото: Коллаж: Сегодня