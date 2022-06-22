Наша "артистка" вражає світ! Українка виграла вже третю медаль на ЧС-2022

Марта Федіна збирає букет медалей світової першості

Цими днями Будапешт приймає чемпіонат світу з водних видів спорту. І чи не щодня там на подіум піднімається українка Марта Федіна.

У нашої спортсменки вже три медалі в артистичному плаванні. До золота у командних змаганнях і срібла в технічному соло сьогодні Федіна додала срібло у довільному соло.

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Чемпіонкою світу стала японка Юкіко Інуї, а бронзову нагороду виграла представниця Греції Євангелія Платаніоті.

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Раніше ми повідомляли, що Україну у змаганнях зі стрибків у воду на ЧС-2022 у Будапешті представлять дев'ять спортсменів.