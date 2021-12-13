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Насамперед до Аккермана? Ломаченко вже в Україні

Сергій Шаховець
13 грудня, 13:43
Боксер Василь Ломаченко не затримався в Америці і вже повернувся до України

Ломаченко відправив Коммі в нокдаун / Фото: Getty Images

Вранці в неділю, 12 грудня, ексчемпіон світу в трьох вагових категоріях Василь Ломаченко переміг Річарда Коммі одноголосним рішенням суддів.

Після яскравого бою 33-річний боксер вирішив довго не затримуватися у Нью-Йорку і в понеділок, 13 грудня, повернувся до України.

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Відео приїзду Василя та його команди було опубліковане в Instagram.

Нагадаємо, що одразу після перемоги боксер влип у новий скандал. Ломаченко накинув на плечі не національний прапор, як це роблять інші боксери, а прапор Аккермана, тобто Білгорода-Дністровського, – свого рідного міста.

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За такий вчинок Ломаченка потролив Тарас Шелестюк. Він припустив, що Василь інвестував у іспанське вино (адже на прапорі зображені виноградні грона).

Ломаченко святкував перемогу не з прапором України / Фото: Getty Images, AFP

Але найбільше уродженцю Білгорода-Дністровського дісталося від легендарного боксера Володимира Кличка, який пояснив Васі, що таке патріотизм.

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Кличко в шоці від вчинку Ломаченка