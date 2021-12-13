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Первым делом в Аккерман? Ломаченко уже в Украине

Сергей Шаховец
13 декабря, 13:43
Боксер Василий Ломаченко не задержался в Америке и уже вернулся в Украину

Ломаченко отправил Комми в нокдаун / Фото: Getty Images

Утром в воскресенье, 12 декабря, экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко победил Ричарда Комми единогласным решением судей.

После яркого боя 33-летний боксер решил долго не задерживаться в Нью-Йорке и в понедельник, 13 декабря, вернулся в Украину.

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Видео приезда Василия и его команды было опубликовано в Instagram.

Напомним, что сразу после победы боксер влип в новый скандал. Ломаченко набросил на плечи не национальный флаг, как это делают многие боксеры, а флаг Аккермана, т. е. Белгорода-Днестровского, – своего родного города.

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За это Ломаченко потроллил Тарас Шелестюк. Он предположил, что Василий инвестировал в испанское вино (на флаге изображены виноградные гроздья).

Ломаченко праздновал победу не с флагом Украины / Фото: Getty Images, AFP

Но больше всего уроженцу Белгорода-Днестровского досталось от легендарного боксера Владимира Кличко, который объяснил Васе, что такое патриотизм.

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Кличко в шоке от поступка Ломаченко