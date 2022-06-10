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Народний депутат України поїде на чемпіонат світу з боротьби

Сергій Шаховець
10 червня, 21:57
Олімпійський чемпіон Токіо-2020 і народний депутат України Жан Беленюк не збирається завершувати спортивну кар'єру

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Понад три місяці триває військова агресія Росії проти України. Але незважаючи на воєнний стан, Міністерство молоді та спорту дало зелене світло на організацію спортивних змагань у деяких регіонах.

Одним із таких заходів стало проведення чемпіонату України з боротьби. За підсумками змагань було визначено учасників чемпіонату світу.

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Єдиний володар золотої медалі на Олімпіаді-2020 Жан Беленюк, а за сумісництвом ще й народний депутат, виграв чемпіонат України у категорії до 87 кг з греко-римської боротьби.

У фіналі Беленюк переміг Андрія Антонюка – бронзового призера чемпіонату світу U-23.

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Ще один медаліст Олімпійських ігор у Токіо Парвіз Насібов несподівано поступився Андрію Кулику у фінальному поєдинку у вазі до 72 кг. Кулик у 2021 році став срібним призером чемпіонату Європи U-23.

Зазначимо, що чемпіонат світу-2022 з боротьби відбудеться 10-18 вересня у Белграді, Сербія.

Раніше Жан Беленюк зухвало пригрозив окупантам. Олімпійський чемпіон Токіо-2020 дав зрозуміти російським військам, що вони подавляться Херсоном, який тимчасово окупували.

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Беленюк вірить, що скоро Херсон буде звільнений