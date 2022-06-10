10 июня 21:45
Дания --
Хорватия --
10 июня 21:45
Австрия --
Франция --
11 июня 16:00
Украина --
Армения --
11 июня 19:00
Ирландия --
Шотландия --
11 июня 21:45
Нидерланды --
Польша --
11 июня 21:45
Уэльс --
Бельгия --
11 июня 21:45
Англия --
Италия --
11 июня 21:45
Венгрия --
Германия --
12 июня 21:45
Швейцария --
Португалия --
12 июня 21:45
Испания --
Чехия --
13 июня 21:45
Франция --
Хорватия --
13 июня 21:45
Дания --
Австрия --
14 июня 19:00
Армения --
Шотландия --
14 июня 21:45
Украина --
Ирландия --
14 июня 21:45
Англия --
Венгрия --
14 июня 21:45
Германия --
Италия --
14 июня 21:45
Польша --
Бельгия --
14 июня 21:45
Нидерланды --
Уэльс --
Изменить язык на: UA Перейти к новостям
Главная Новости спорта Другие новости спорта

Народный депутат Украины поедет на чемпионат мира по борьбе

Сергей Шаховец
10 июня, 21:57
Олимпийский чемпион Токио-2020 и народный депутат Украины Жан Беленюк не собирается завершать спортивную карьеру

Жан Беленюк / Фото: Reuters

Более трех месяцев продолжается военная агрессия России против Украины. Но несмотря на военное положение, Министерство молодежи и спорта дало зеленый свет на организацию спортивных соревнований в некоторых регионах.

Одним из таких мероприятий стало проведение чемпионата Украины по борьбе. По итогам соревнований были определены участники чемпионата мира.

Реклама

Единственный обладатель золотой медали на Олимпиаде-2020 Жан Беленюк, а по совместительству еще и народный депутат, выиграл чемпионат Украины в категории до 87 кг по греко-римской борьбе.

В финале Беленюк победил Андрея Антонюка – бронзового призера чемпионата мира U-23.

Реклама

Еще один медалист Олимпийских игр в Токио Парвиз Насибов неожиданно уступил Андрею Кулику в финальном поединке в весе до 72 кг. Кулик в 2021 году стал серебряным призером чемпионата Европы U-23.

Отметим, что чемпионат мира-2022 по борьбе пройдет 10-18 сентября в Белграде, Сербия.

Ранее Жан Беленюк дерзко пригрозил оккупантам. Олимпийский чемпион Токио-2020 дал понять российским войскам, что они подавятся Херсоном, который временно оккупировали.

Реклама

Беленюк верит, что скоро Херсон будет освобожден / Фото: REUTERS