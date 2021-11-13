13 листопада 16:00
Боснія і Герцеговина --
Фінляндія --
13 листопада 21:45
Франція --
Казахстан --
16 листопада 21:45
Боснія і Герцеговина --
Україна --
19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
20 листопада 19:30
Дніпро-1 --
Олександрія --
21 листопада 14:00
Минай --
Інгулець --
21 листопада 17:00
Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
23 листопада 19:45
Вільярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 листопада 22:00
Барселона --
Бенфіка --
23 листопада 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
23 листопада 22:00
Севілья --
Вольфсбург --
23 листопада 22:00
Мальме --
Зеніт --
23 листопада 22:00
Челсі --
Ювентус --
24 листопада 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 листопада 19:45
Інтер --
Шахтар --
24 листопада 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 листопада 22:00
Манчестер Сіті --
ПСЖ --
24 листопада 22:00
Атлетіко --
Мілан --
24 листопада 22:00
Ліверпуль --
Порту --
24 листопада 22:00
Спортинг --
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Нарешті показала! Секс-символ українського спорту розкрила секрет

Андрій Трофімов
13 листопада, 10:24
Знаменита легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвалилася своїм новим татуюванням, яке спортсменка зробила на стегні

Тату для Марини має глибокий зміст

Понад тиждень Марина Бех-Романчук тримала інтригу. На початку місяця легкоатлетка написала в Instagram, що зробила собі тату. Однак, не показувала його.

І ось, нарешті, таємниця розкрита. Марина набила собі на правому стегні квіти, переплетені з олімпійськими кільцями.

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"Тату для мене особливе і має глибокий сенс. Я давно мала в голові цю ідею, але ніяк не могла зважитися і знайти потрібний час. І ось зараз настав цей час. Тоді, коли я мотивована і натхненна, як ніколи. І ця маленька краса крокуватиме зі мною тільки вперед", – пише спортсменка соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що Марина Бех-Романчук взяла участь у зйомках кліпу групи Антитіла на пісню "Стань". Стрибунка у довжину перекваліфікувалася в спринтерку.

Зацініть чемпіонку Європи у новій ролі:

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