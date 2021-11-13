Наконец-то показала! Секс-символ украинского спорта раскрыла секрет

Тату для Марины имеет глубокий смысл

Больше недели Марина Бех-Романчук держала интригу. В начале месяца легкоатлетка написала в Instagram, что сделала себе тату. Однако не показывала его.

И вот, наконец-то, тайна раскрыта. Марина набила себе на правом бедре цветы, переплетенные с олимпийскими кольцами.

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"Тату для меня особенное и имеет глубокий смысл. Я давно держала в голове эту идею, но никак не могла решиться и найти нужное время. И вот сейчас наступило это время. Тогда, когда я мотивирована и вдохновлена, как никогда. И эта маленькая красота будет шагать со мной только вперед", – пишет спортсменка в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

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