13 ноября 16:00
Босния и Герцеговина --
Финляндия --
13 ноября 21:45
Франция --
Казахстан --
16 ноября 21:45
Босния и Герцеговина --
Украина --
19 ноября 19:30
Черноморец --
Динамо --
20 ноября 14:00
Львов --
Заря --
20 ноября 17:00
Шахтер --
Рух --
20 ноября 19:30
Днепр-1 --
Александрия --
21 ноября 14:00
Минай --
Ингулец --
21 ноября 17:00
Ворскла --
Мариуполь --
21 ноября 19:30
Десна --
Колос --
22 ноября 19:30
Верес --
Металлист 1925 --
27 ноября 00:00
Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
Металлист 1925 --
23 ноября 19:45
Динамо --
Бавария --
23 ноября 19:45
Вильярреал --
Манчестер Юнайтед --
23 ноября 22:00
Барселона --
Бенфика --
23 ноября 22:00
Янг Бойз --
Аталанта --
23 ноября 22:00
Лилль --
Зальцбург --
23 ноября 22:00
Севилья --
Вольфсбург --
23 ноября 22:00
Мальме --
Зенит --
23 ноября 22:00
Челси --
Ювентус --
24 ноября 19:45
Бешикташ --
Аякс --
24 ноября 19:45
Интер --
Шахтер --
24 ноября 22:00
Брюгге --
Лейпциг --
24 ноября 22:00
Манчестер Сити --
ПСЖ --
24 ноября 22:00
Атлетико --
Милан --
24 ноября 22:00
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Наконец-то показала! Секс-символ украинского спорта раскрыла секрет

Андрей Трофимов
13 ноября, 10:24
Знаменитая легкоатлетка Марина Бех-Романчук похвасталась своей новой татуировкой, которую спортсменка сделала на бедре

Тату для Марины имеет глубокий смысл

Больше недели Марина Бех-Романчук держала интригу. В начале месяца легкоатлетка написала в Instagram, что сделала себе тату. Однако не показывала его.

И вот, наконец-то, тайна раскрыта. Марина набила себе на правом бедре цветы, переплетенные с олимпийскими кольцами.

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"Тату для меня особенное и имеет глубокий смысл. Я давно держала в голове эту идею, но никак не могла решиться и найти нужное время. И вот сейчас наступило это время. Тогда, когда я мотивирована и вдохновлена, как никогда. И эта маленькая красота будет шагать со мной только вперед", – пишет спортсменка в соцсетях.

Ранее мы сообщали, что Марина Бех-Романчук приняла участие в сьемках клипа группы Антитела на песню "Стань". Прыгунья в длину переквалифицировалась в спринтерку.

Зацените чемпионку Европы в новой роли:

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