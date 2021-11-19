19 листопада 19:30
Чорноморець --
Динамо --
20 листопада 14:00
Львів --
Зоря --
20 листопада 17:00
Шахтар --
Рух --
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Олександрія --
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Інгулець --
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Ворскла --
Маріуполь --
21 листопада 19:30
Десна --
Колос --
22 листопада 19:30
Верес --
Металіст 1925 --
27 листопада 00:00
Минай --
Динамо --
27 листопада 00:00
Інгулець --
Шахтар --
27 листопада 00:00
Олександрія --
Зоря --
27 листопада 00:00
Колос --
Верес --
27 листопада 00:00
Дніпро-1 --
Ворскла --
27 листопада 00:00
Чорноморець --
Десна --
27 листопада 00:00
Маріуполь --
Львів --
27 листопада 00:00
Рух --
Металіст 1925 --
23 листопада 19:45
Динамо --
Баварія --
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Барселона --
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Янг Бойз --
Аталанта --
23 листопада 22:00
Лілль --
Зальцбург --
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Вольфсбург --
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Зеніт --
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Інтер --
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Лейпциг --
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Нагорода за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022: збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Павло Василенко
19 листопада, 17:31
Збірна України продовжує зміцнювати свої позиції у рейтингу ФІФА. Синьо-жовті піднялися на один рядок і тепер посідають 25-те місце у рейтингу

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Перемога над Боснією (2:0) та нічия з Болгарією (1:1) сприяли незначному зміцненню позицій команди Петракова.

Лідирує у рейтингу ФІФА збірна Бельгії. На другому місці Бразилія, третьою йде збірна Франції.

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Нагадаємо, 26 листопада відбудеться жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації ЧС-2022. Потенційними суперниками України є Португалія, Італія, Шотландія, Швеція, Уельс.

Раніше Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України після героїчної перемоги національної команди у Боснії.

Угода з новим головним тренером діятиме до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі.