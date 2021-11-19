Нагорода за вихід у плей-офф відбору ЧС-2022: збірна України піднялася у рейтингу ФІФА

Збірна України шаленіє після виходу до плей-оф / Фото: Reuters

Перемога над Боснією (2:0) та нічия з Болгарією (1:1) сприяли незначному зміцненню позицій команди Петракова.

Лідирує у рейтингу ФІФА збірна Бельгії. На другому місці Бразилія, третьою йде збірна Франції.

Реклама

Нагадаємо, 26 листопада відбудеться жеребкування стикових матчів європейської кваліфікації ЧС-2022. Потенційними суперниками України є Португалія, Італія, Шотландія, Швеція, Уельс.

Раніше Виконком Української асоціації футболу затвердив Олександра Петракова головним тренером національної збірної України після героїчної перемоги національної команди у Боснії.

Угода з новим головним тренером діятиме до 30 грудня 2022 року, тобто до завершення чемпіонату світу у Катарі.