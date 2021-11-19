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Минай --
Динамо --
27 ноября 00:00
Ингулец --
Шахтер --
27 ноября 00:00
Александрия --
Заря --
27 ноября 00:00
Колос --
Верес --
27 ноября 00:00
Днепр-1 --
Ворскла --
27 ноября 00:00
Черноморец --
Десна --
27 ноября 00:00
Мариуполь --
Львов --
27 ноября 00:00
Рух --
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Награда за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Павел Василенко
19 ноября, 17:31
Сборная Украины продолжает укреплять свои позиции в рейтинге ФИФА. Сине-желтые поднялись на одну строчку и теперь занимают 25-е место в рейтинге

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Победа над Боснией (2:0) и ничья с Болгарией (1:1) поспособствовали незначительному укреплению позиций команды Петракова.

Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Бельгии. На втором месте Бразилия, третьей идет сборная Франции.

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Напомним, 26 ноября пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022. Потенциальными соперниками Украины являются Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс.

Ранее Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины после героической победы национальной команды в Боснии.

Соглашение с новым главным тренером будет действовать до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.