Награда за выход в плей-офф отбора ЧМ-2022: сборная Украины поднялась в рейтинге ФИФА

Сборная Украины ликует после выход в плей-офф / Фото: Reuters

Победа над Боснией (2:0) и ничья с Болгарией (1:1) поспособствовали незначительному укреплению позиций команды Петракова.

Лидирует в рейтинге ФИФА сборная Бельгии. На втором месте Бразилия, третьей идет сборная Франции.

Реклама

Напомним, 26 ноября пройдет жеребьевка стыковых матчей европейской квалификации ЧМ-2022. Потенциальными соперниками Украины являются Португалия, Италия, Шотландия, Швеция, Уэльс.

Ранее Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил Александра Петракова главным тренером национальной сборной Украины после героической победы национальной команды в Боснии.

Соглашение с новым главным тренером будет действовать до 30 декабря 2022 года, то есть до завершения чемпионата мира в Катаре.